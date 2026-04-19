Gemeinsames Tanzen und Live-Musik aus dem Elsass: Besucher sollen am 25. April in Trippstadt in eine außergewöhnliche Welt entführt werden.

Jahrhundertalte Melodien, die von vielfältigen Instrumenten interpretiert werden: Im Landgasthof „Zum Schwan“ in Trippstadt gastiert am Samstag die französische Band „Quatr’Quart“ aus dem elsässischen Lautenbach. „Unsere Tanzmelodien stammen aus der Folk-Szene und sind sowohl Eigenkompositionen als auch traditionelle Stücke“, so die Musiker. In ihnen spiegelten sich etwa Einflüsse aus dem Mittelalter, der Renaissance und dem Jazz. Die vielseitige Instrumentierung mit Geigen, Nyckelharpas, Mandolinen, Drehleier, Dudelsack, Gitarren, Cajon, Didgeridoo, Maultrommeln und Synthesizer ermöglichten „eine überraschende klangliche und kulturelle Verschmelzung“. Im Repertoire der Band befinden sich neben Melodien aus Frankreich auch Stücke aus Flandern, Irland, Großbritannien und Skandinavien.

Tanzworkshop mit elsässischen Tänzen

Eng verbunden mit jenen alten Tanzmelodien sind verschiedene volkstümliche Tänze. Diese können am Veranstaltungstag erlernt werden. Danielle Fuchs leitet von 15 bis 18 Uhr einen Workshop, in dem sie traditionelle elsässische Tänze unterrichtet. Bei den in Kreisen, Reihen oder paarweise aufgeführten Choreographien gehe es nicht um Perfektion, sondern vielmehr um Lebensfreude und das Miteinander. Der große Saal des Landgasthofes biete hierfür ausreichend Platz.

Bevor es um 20.30 Uhr im Programm weitergeht, können sich die Teilnehmer bei Bedarf im Restaurant stärken. Man biete eine kleine Auswahl an Gerichten an, die nicht im Preis enthalten seien. Danach spielt „Quatr’Quart“ im bestuhlten Saal auf. Ab 21 Uhr sind dann die Gäste laut Veranstalter zum Mitmachen aufgerufen und dürfen die Tanzfläche stürmen, um ihre am Nachmittag erworbenen Tanzkenntnisse anzuwenden. Beim sogenannten „Bal Folk“ darf bei Live-Musik bis 23 Uhr in lockerer Atmosphäre munter drauf los getanzt werden – mal allein, mal mit Tanzpartner oder in der Gruppe.

„Ich selbst habe hierzu noch keine Erfahrungen und bin gespannt“, sagt Anne Schmitt, die Betreiberin vom Landgasthof und Hotel „Zum Schwan“ in Trippstadt. Ein Gastmusiker habe sie auf die Idee gebracht und den Kontakt zu der elsässischen Gruppe hergestellt. Die Veranstaltung wird als Paket oder einzeln angeboten. Unabhängig vom Dreierpaket „Workshop, Konzert & Tanz“ für 25 Euro, könne man auch entweder das Konzert mit anschließendem Tanz (Bal Folk) für 15 Euro besuchen, oder nur am Tanzworkshop für 13 Euro teilnehmen. Der Kartenvorverkauf läuft unter der Telefonnummer 06306/92130 oder per Mail an info@schwan-trippstadt.de .