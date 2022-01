Wegen Raubes sowie versuchten Raubes in zwei Fällen – jeweils in Tateinheit, mit vorsätzlicher Körperverletzung – musste sich am Dienstag ein 26-jähriger Produktionshelfer vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verantworten. Freispruch lautete das Urteil – obwohl er die Taten begangen hat.

Am 21. Juli 2021 soll der Angeklagte kurz nach 8 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in Otterbach betreten und lauthals „Überfall“ gerufen haben. Eine dort Beschäftigte habe er eingeschüchtert, indem er eine Hand unter der Kleidung wie eine Pistole gehalten habe. Im weiteren Verlauf des Geschehens habe er in die Lottokasse gegriffen und daraus 220 Euro entwendet. Auch eine Stange Zigaretten und den Tresorschlüssel habe er an sich genommen. Danach soll er versucht haben, in den Büroraum vorzudringen, wo er den Tresor hätte ausräumen wollen. Weil die Bürotür verschlossen gewesen sei, habe er aber von dem Vorhaben abgelassen.

Eine weitere Tankstellenangestellte soll er anschließend gezwungen haben, sich auf den Boden zu legen. Beim Verlassen der Tankstelle soll er versucht haben, eine Kundin in den „Schwitzkasten“ zu nehmen, um mit deren Auto flüchten zu können. Dies sei jedoch am Verhalten der Beifahrerin gescheitert. Um ein anderes Fahrzeug zu bekommen, soll er dessen Fahrer zu Boden geworfen haben, als dieser sein Auto gerade verlassen hatte. Auf dem Fahrersitz sitzend habe er dann von Mitarbeitern der Stadtentwässerung Kaiserslautern überwältigt, fixiert und später der Polizei übergeben werden können. Die Kundin und der Autofahrer hätten durch die Taten jeweils leichte Verletzungen erlitten.

Die Drogen hätten sein ganzes Leben zerstört

Vor Gericht räumte der vielfach vorbestrafte Angeklagte die Taten ein, ohne sich an Einzelheiten erinnern zu können. Als Motiv gab er an, er habe sich wohl Geld für den Erwerb von Drogen beschaffen wollen. Er sei damals obdach- und arbeitslos gewesen. Wohnung, Arbeit und Freundin habe er wegen seiner Drogensucht verloren. Die Drogen hätten sein ganzes Leben zerstört.

Die Anklagevorwürfe wurden in der Hauptverhandlung durch 14 Zeugen sowie die Videoaufnahmen des Tatgeschehens, innerhalb und außerhalb der Tankstelle, in vollem Umfang bestätigt. Dabei traten einige Kuriositäten zutage: So bekundete eine Tankstellenangestellte, der Angeklagte habe sie während des Überfalls als „Teufel“ bezeichnet, sie aber auch mehrfach in den Arm genommen, auf den Hals geküsst und ihr gesagt, dass er sie liebe. Mitarbeiter der Stadtentwässerung bekundeten, sie hätten beobachtet, wie der Angeklagte mit dem Fahrrad in Schlangenlinien zur Tankstelle gefahren sei, wobei er aus einer Tube Zahnpasta gegessen habe. Die von ihnen informierte Polizei habe sie gebeten, ihm nachzufahren, was sie auch getan hätten, und so unfreiwillig Zeugen des Vorfalls geworden seien. Bei seiner Fixierung habe er geäußert: „ Allah wird euch bestrafen“ und „Allah wird euch töten“. Geld und Zigaretten hatte er inzwischen wieder weggeworfen.

Vor der Tat in Polizeigewahrsam gewesen

Ferner stellte sich heraus, dass sich der Angeklagte am Tattag noch bis morgens um 6 Uhr in Kaiserslautern in Polizeigewahrsam befunden hatte, weil er nachts auffällig geworden war. Erst am Vortag war er aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Frankfurt nach Kaiserslautern gebracht worden. Auf dem Frankfurter Flughafen war er nach Überklettern eines Zaunes festgenommen worden. Er habe – freilich ohne einen Cent in der Tasche – ins Ausland fliegen wollen. Zeugen bekundeten auch immer wieder, der Angeklagte habe während des Tatgeschehens wirres Zeug geredet.

Der psychiatrische Sachverständige attestierte dem Angeklagten denn auch eine drogenindizierte Psychose vor, während und nach der Tat, die seine Steuerungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt, wenn nicht gar aufgehoben habe. Letzteres – und damit die Aufhebung seiner Schuldfähigkeit – könne er jedenfalls nicht ausschließen. Die krankhafte seelische Störung beim Angeklagten sei aber kein Dauerzustand, weshalb er seine Unterbringung in einem Psychiatrischen Krankenhaus nicht für angezeigt halte. Indessen lägen aber die Voraussetzungen einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt vor.

Die Staatsanwältin beantragte – offenbar weil sie lediglich von erheblich verminderter Schuldfähigkeit beim Angeklagten ausging – die Verhängung einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten, sowie seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, der Verteidiger lediglich seine Unterbringung.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Die Strafkammer sprach den Angeklagten nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ („Im Zweifel für den Angeklagten“) – wie der Vorsitzende in seiner mündlichen Urteilsbegründung betonte – frei. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme könne eben nicht ausgeschlossen werden, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sei. Gleichzeitig ordnete die Kammer aber seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und die Fortdauer seiner vorläufigen Unterbringung in einem Psychiatrischen Krankenhaus, in das er nach kurzzeitiger Untersuchungshaft verlegt wurde, an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.