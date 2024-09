Zum bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ werden am Sonntag, 8. September, auch im Landkreis Kaiserslautern für Geschichtsinteressierte Touren durch die Vergangenheit angeboten. Ein Überblick.

Ab dem späten Vormittag ist das ehemalige Diözesanwaisenhaus in Landstuhl für Besucher geöffnet. Um 11 Uhr startet eine Führung zu Geschichte, Umbau und Sanierung des Gebäudes, das seit 2022 als internationale Schule fungiert. Den Unterhammer im Karlstal können Besucher ab 10 Uhr von innen betrachten, eine Stunde später findet dann eine Führung – zunächst durch die Räumlichkeiten und anschließend durch den historischen Garten – statt. In Martinshöhe wird auf dem historischen Dreiseitenhof „Filbe“ nach Anmeldung um 11, 13 und 15 Uhr jeweils eine Führung unter dem Motto „Wohnen im Bestand – eine Alternative zum Neubau“ angeboten. Abgerundet wird die Veranstaltung mit Kaffee und Kuchen.

Ebenfalls in Martinshöhe bietet die katholische Kirche St. Martinus einen Überblick über ihre Geschichte. Zum Programm gehören unter anderem Führungen durch Kirche und Glockenturm, eine historische Ausstellung sowie ein buntes Liederpotpourri, dargeboten von den Kindern der örtlichen Kita. Mit dem Kapitelsaal der ehemaligen Zisterzienserklosteranlage und der Abteikirche nehmen in Otterberg sogar zwei geistliche Denkmalstätten am Aktionstag teil. Während um 14.30 Uhr zu einer Führung in der Kirche eingeladen wird, kann im Kapitelsaal zwischen 11 und 18 Uhr eine Ausstellung von Fotografen aus der Region mit Bildern, auf denen besondere historische Orte abgebildet sind, angesehen werden.

Niedermohr: Volles Programm in der barocken Hofanlage

Ein volles Programm wartet in Niedermohr: In der barocken Hofanlage stellen Studenten der TU Kaiserslautern-Landau unter dem Titel „Der Raum im historischen Haus – Reflexionen über den Bestand“ Projektarbeiten vorgestellt. Diese handeln neben der Hofanlage auch von der Moormühle in Steinwenden und der Schafmühle in Katzweiler. Gegenstand der Vorträge zwischen 14 und 17 Uhr ist die Ausarbeitung und Vorstellung von Konzepten zur künftigen Nutzung der Bauwerke. Auch die derzeitigen Eigentümer der drei Gebäude werden anwesend sein, informiert Annette Diederich, Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises. Die Moormühle und auch die Schafmühle sollen aus praktischen Gründen geschlossen bleiben. „Dann muss man für die einzelnen Programmpunkte auch nicht umziehen“, erklärt Diederich.

Infos

www.tag-des-offenen-denkmals.de