Mit einem „Tag der Pflegenden“ würdigte das Nardini-Klinikum am Dienstag an seinem Standort in Landstuhl die dort tätigen Pflegekräfte. Als Anlass diente der Internationale Tag der Pflegenden. Weltweit wird am 12. Mai die Arbeit derjenigen in den Fokus gerückt, die Alte und Kranke rund um die Uhr versorgen. Da dieser Tag in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, hat man den Aktionstag nun leicht verspätet nachgeholt. „Viel zu oft steht der Beruf in einem schlechten Licht, daher wollen wir den Pflegekräften heute ganz besonders danken“, betont Pflegedirektor Jens Lehnhardt. Im Foyer des St. Johannis Krankenhauses gab es für die Angestellten Geschenke, Fruchtsäfte und eine Kopfmassage. Rund 600 Pflegekräfte beschäftigt das Klinikum an seinen Standorten in Landstuhl und Zweibrücken.