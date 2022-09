Wie ist das wenn ich sterbe? Diese Frage stellt sich irgendwann jedem Menschen im Laufe seines Lebens. Um das Thema Sterben und Tod dreht sich am Samstag, 1. Oktober, der Tag der Palliativmedizin in der Stadthalle Landstuhl.

Auf Initiative von Andreas Kopp, Leitender Arzt des Zentrums für Schmerz- und Palliativmedizin am Nardini-Klinikum Landstuhl, findet diese Informationsveranstaltung erstmalig statt. „Palliativversorgung ist stets ein vernetztes Geschehen“, sagt Pflegedirektor Thomas Frank vom Nardini-Klinikum und verweist auf ambulante und stationäre Versorgungsangebote in der Region, welche an diesem Tag vorgestellt werden.

Zu den teilnehmenden Einrichtungen zählen neben dem Zentrum für Palliativmedizin am Nardini-Klinikum auch das Hildegard-Jonghaus-Hospiz in Landstuhl. Der ambulante Hospizdienst Westrich/Kusel sowie Einrichtungen für Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) wie Care-Einsiedlerhof, Saarschleife Landstuhl und der Hospizstützpunkt Kaiserslautern stellen sich vor.

Kurzvorträge von 11 bis 13 Uhr erweitern das Angebot. Um 11 Uhr informiert Andreas Kopp zum Thema „Leiden lindern, Angst nehmen und Würde wahren“ über die Möglichkeiten der Palliativmedizin im Nardini-Klinikum. „Das Ehrenamt in der Palliativversorgung“ wird vom ambulanten Hospizdienst Westrich/Kusel um 11.15 Uhr vorgestellt.

Letzte Wünsche erfüllen

Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) aus Mainz zeigt um 11.30 Uhr unter dem Motto „Letzte Wünsche wagen“, wie Menschen am Ende des Lebens mit besonderen Fahrten noch einmal Herzenswünsche erfüllt werden können. Die SAPV Care-Einsiedlerhof und Saarschleife Landstuhl informieren um 12.15 Uhr über ärztliche und pflegerische Palliativbetreuung zu Hause.

Ab 12.45 Uhr erfahren die Besucher von der Anwältin Antje Martens aus Kaiserslautern wichtige Informationen zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Der SAPV- und Hospizstützpunkt Kaiserslautern nimmt um 13.15 Uhr die Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche in den Blick. Abschließend stellt das Landstuhler Hildegard-Jonghaus-Hospiz sein Wirken um 13.30 Uhr unter dem Namen „Würdevoll leben bis zum Schluss“ vor.

„Das Thema Tod und Palliativmedizin wird oft tabuisiert. Der Mensch wird dabei mit existenziellen Ängsten konfrontiert“, sagt Andreas Kopp. Um Menschen diese Ängste ein Stück weit erträglicher zu machen, hofft der Palliativmediziner „mit dieser Veranstaltung viele Menschen zu erreichen“.

Info

Die teilnehmenden Einrichtungen stehen während der Veranstaltung in der Stadthalle Landstuhl von 10 bis 14 Uhr für Fragen zur Verfügung. Eintritt frei. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.nardiniklinikum.de.