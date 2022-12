Damit das Gabenfest auch für Bedürftige ein freudvolles Fest ist, hat die Tafel Landstuhl schon vor Jahren im späten Herbst einen Spendenaufruf für ihre Ausgabe vor Weihnachten gestartet. Am Dienstag wurden haltbare Lebensmittel und Spielwaren entgegengenommen, die die insgesamt 320 Tüten füllen werden, die in dieser und in der kommenden Woche ausgegeben werden.

400 der insgesamt 900 „Tafel-Kinder“ und die rund 450 Bedarfsgemeinschaften können somit noch vor dem Weihnachtsfest mit Tüten mit zusätzlichem Inhalt beschenkt werden. Darin befinden sich beispielsweise Lebkuchen, Kaffee und Tee, aber auch Nudeln, Reis oder Tomatensoße – und für die Kinder Spielsachen.

17 Schulen – von der Grundschule über weiterführende Schulen bis zur Berufsfachschule – und Kindergärten aus dem Kreisgebiet, die Verbandsgemeinde und die Stadt Landstuhl, das örtliche Amtsgericht, die katholischen und die evangelischen Kirchengemeinden, die Lotto-Stiftung sowie Geschäfts- und Privatleute haben haltbare Lebensmittel und Spielsachen gespendet. Eine Geldspende in Höhe von 500 Euro wird für die Infrastruktur der Tafel verwendet.

Mehr Spender, aber auch mehr Bedürftige

In diesem und im vergangenen Jahr hat sich die Anzahl der Spender erhöht, berichtet Kim Britz vom Kreisverband Kaiserslautern-Land des Deutschen Roten Kreuzes – dem Träger der Landstuhler Tafel. Jährlich haben sich vier zusätzliche Schulen und Kindergärten daran beteiligt. „Die Kinder sind sehr interessiert und finden es schade, dass es arme Kinder gibt“, erläutert sie.

Aber nicht nur die Anzahl der Spender hat sich erhöht, auch die der Bedürftigen ist angestiegen. „Seit Beginn des Ukrainekriegs hat sich die Anzahl verdoppelt“, berichtet die Tafel-Verantwortliche. Anstatt – wie andere Tafeln – die Ausgabe einzustellen, habe die Landstuhler Tafel auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umgestellt. „Anders wäre das nicht machbar gewesen.“ Für Britz steht fest: „Gott sei Dank ist die Spendenbereitschaft immer noch sehr hoch – hoch genug, um unseren Tafel-Kunden ein schönes Weihnachten zu bescheren. Die Kinder freuen sich über Geschenke, die Erwachsenen über eine Extraration an Lebensmitteln.“