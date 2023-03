Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es braucht viele Anpacker und Mitmacher, damit die Tafel Landstuhl zweimal in der Woche Lebensmittel an Bedürftige ausgeben kann – und das selbst in Pandemiezeiten ohne eine Unterbrechung. Am 10. Januar 2007 gegründet, baut sie seit nunmehr 15 Jahren eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel.

Einer von etwa 20 Ehrenamtlichen der ersten Stunde ist Hermann Braun. Der Hauptstuhler erinnert sich, dass der Geschäftsführer des Kreisverbandes Kaiserslautern-Land des Deutschen Roten