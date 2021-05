Aron Geisel macht Feuerwehrleuten das Leben leichter. In Landstuhl hat er die Firma Tacbag gegründet. Für die Erfindung seines gleichnamigen Schlauchmanagement-Systems wurde er kürzlich mit dem Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

Aron Geisel ist in Mittelbrunn aufgewachsen. Er hat seinen Weg gefunden: als Berufsfeuerwehrmann und Höhenretter in Frankfurt, Mitstreiter bei der Freiwilligen Feuerwehr in Landstuhl und als unermüdlicher Tüftler, wenn es um Brandbekämpfung, Einsatz und Lebensrettung geht.

Eigentlich war der Weg des heute 32-Jährigen vorgezeichnet. Er sollte nach seiner Ausbildung zum Zahntechniker in den elterlichen Betrieb einsteigen. Geisel entschied sich jedoch anders. Schon als Zehnjährigen begeisterte ihn die Arbeit in der Jugendfeuerwehr Landstuhl. Mit 16 wechselte er in den aktiven Dienst. Die ganze Technik und Ausstattung der Fahrzeuge sowie schwierige Problemlösungen im Einsatz faszinierten ihn. Nach erfolgreicher Ausbildung als Zahntechniker verwirklichte er sein Lebensziel und wurde Berufsfeuerwehrmann in Frankfurt.

Zulieferer-Suche gestaltet sich schwierig

Die Großstadt mit ihren verwinkelten Gassen und der imposanten Skyline waren für den durchtrainierten Kletterer der Ort der Sehnsucht. „Mit bis zu 15 Einsätzen am Tag kommt der Adrenalinspiegel auf Hochtouren. Die Herausforderung, Unmögliches möglich zu machen, gehört hierbei zum Alltag des Teams. Es wurde die Triebfeder für mich, ein Schlauchsystem zu entwickeln, das schnell und unkompliziert ist, wertvolle Zeit einspart und sichere Wege im Einsatz unter Null-Sicht ermöglicht. Es wurde ein langer Weg mit manchem Rückschlag, der mich als Kämpfernatur nur wieder neu inspirierte.“

Für den ersten Prototypen wurde eine Tasche für Trommeln eingesetzt, um das System grifftechnisch gut zu händeln. Nicht einfach sei die Suche nach Zulieferern in Deutschland für die Textiltasche, den Schlauch und die Haspel gewesen. Aber: „Für mich war es wichtig, nur hochwertige Materialien, die ,Made in Germany‘ verkörpern, zu benutzen.“ In Kaiserslautern wurde Geisel in Sachen Textillieferung fündig. Für die Metallbearbeitung nahm er Stefan Sereda (43) mit ins Boot, der als Industriemeister und Werkzeugmacher das nötige Know-how mitbrachte.

Lob von Kollegen besonders geschätzt

In der Werkstatt mit Büro und Lager in der Lindenstraße 30 in Landstuhl findet die Endmontage mit Prüfung des Schlauchsystems statt. „Ohne die Unterstützung der Feuerwehr Landstuhl, die mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand, hätte ich wohl kaum mein Ziel so schnell erreicht“, betont Geisel. Auszeichnungen erhielt das junge Start-up beim Ideenwettbewerb der Handelskammer und IHK des Wirtschaftsministeriums. 2020 gab es den „Deutschen Project Excellence Award“ im Bereich Forschung und Entwicklung.

Inzwischen arbeiten mehr als 120 Feuerwehreinheiten in Deutschland mit dem Tacbag. Aus Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz und Belgien liegen Anfragen vor. „Freude und ein wenig Stolz erfüllen mich immer wieder, wenn bei einer Vorführung der Satz fällt, ein System entwickelt zu haben, das aus der Praxis kommt und für die Praxis ist“, sagt Geisel.