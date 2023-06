Nach dem tragischen Unfall am Montagmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang im Ortsteil Weltersbach, bei dem ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer vom Zug erfasst und getötet wurde, geht die Polizeiinspektion Landstuhl von „Unachtsamkeit“ des Seniors als Unfallursache aus.

Der Mann, der aus Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel stammt, sei allein auf seinem E-Bike unterwegs gewesen. Als er den Skulpturenweg von der Straße „Am Dorfgarten“ kommend in Richtung Obermohr hinunter zum unbeschrankten Bahnübergang fuhr, habe er nicht geschaut, ob ein Zug kommt, sondern sei einfach weitergefahren, gibt Carolyne Joas von der Inspektion Landstuhl die Aussage einer Zeugin wieder, die den Unfall beobachtet habe, als sie ebenfalls dort unterwegs war.

Der Mann hat nach Auskunft der Polizei keine Kopfhörer und kein Hörgerät getragen. „Es wurde nichts dergleichen gefunden“, sagt Joas. 2012 hatte es an derselben Stelle schon einmal einen tödlichen Unfall gegeben, als ein 25-jähriger Radfahrer, der Kopfhörer aufhatte und Musik hörte, vom Zug erfasst wurde und wenig später seinen Verletzungen erlag.

Ortstermin mit Bahn geplant

Nach dem aktuellen Unfall will die Verbandsgemeinde die Bahn anschreiben und um einen gemeinsamen Ortstermin bitten, teilt der Erste Beigeordnete Marcus Klein auf Anfrage mit. „Die Züge fahren hier nicht schnell und die Stelle am Bahnübergang ist eigentlich auch gut einsehbar“, sagt Klein. „Trotzdem wollen wir mal schauen, ob wir die Sicherheit am Bahnübergang in irgendeiner Form verbessern können.“