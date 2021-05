Der neue Kunstrasenplatz des SV Kottweiler-Schwanden am Sport- und Freizeitzentrum am Harzerkopf wird kommende Woche fertig. Damit hat der Verein sein Ziel erreicht, auch im Sommer am Sportheim trainieren zu können.

Im Zuge der Maßnahme wurde das Sportheim zu einem Sport- und Freizeitzentrum aufgewertet, erklärt Ingo Schenk, der zweite Vorsitzende des SVK. Ziel sei es, dort eine Begegnungsstätte zu schaffen und vor allem etwas für junge Familien und Kinder anzubieten. Die insgesamt 400.000 Euro teure Maßnahme wurde mit 130.000 Euro aus Leader-Mitteln gefördert. 45.000 Euro kamen von der Ortsgemeinde und 30.000 Euro durch Spenden. Den restlichen Anteil stemmte der Verein laut Schenk über einen Eigenanteil und Kredite.

Top-Fußballanlage für die Spieler

Der frühere Hartplatz sei vor seinem Umbau zum Kunstrasenplatz wegen des trockenen Bodens und der fehlenden Bewässerungsmöglichkeit schlecht zu nutzen gewesen. Trainiert worden sei daher auf dem Rasenplatz im Dorf. Aus diesem Grund sei das Sportheim auch nicht so stark genutzt worden. „Mit unserem Rasenplatz im Dorf und dem Kunstrasenplatz am Sport- und Freizeitzentrum bieten wir unseren Spielern jetzt eine Top Fußballanlage“, so der erste Vorsitzende Christopher Völker.

„Die Geburtenrate steigt und das Dorf verzeichnet wieder mehr Zuzüge von jungen Familien. Darauf müssen wir reagieren, so Schenk. So hat der SVK laut Schenk bereits 720 Mitglieder, davon 200 Kinder- und Jugendliche. Auch zeige sich, dass die Bevölkerung das Angebot des „Treffpunkts der Generationen“, der jeden zweiten Freitag im Monat stattfinde, sehr gut annimmt.

Zur Sache:

Der SV Kottweiler-Schwanden hat aktuell zehn aktive Fußballmannschaften, davon sechs Juniorinnenmannschaften und zwei Frauenmannschaften. Beide Frauenmannschaften sind Herbstmeister geworden. Zusätzlich bietet der SVK folgendes Angebot im Breitensport an: Laufsportgruppe, Kindersport sechs bis zwölf Jahre, Leichtathletik, Step-Aerobic, Body-Fit, Zumba-Kids, Zumba, Frauengymnastik, Wirbelsäulengymnastik und Seniorensport ab 50 Jahren stehen auf den Programm. Informationen unter: www.sv-kottweiler-schwanden.de. Kontakt unter der Mailadresse: vorstand@sv-kottweiler-schwanden.de

