Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Susanne Freiler-Hoellinger aus Trippstadt lebt Kunst in ihrer Vielfalt auf ihre Weise aus. Malkurse für Kinder seien ihr Erfolgsrezept. Was ihre eigene Kunst angeht: Da spielt Mikroelektronik eine große Rolle.

Am Anfang stand das Malen, das sie neben ihrem Studium als Maschinenbautechnikerin als inspirierendes Hobby betrieb. In Zweibrücken geboren, nach Gründung der Familie in Stuttgart gelebt, entwickelte