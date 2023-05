Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Summer in the City“-Reihe der Stadthalle Landstuhl feierte am Samstag großes Finale – mit Andreas Kümmert auf der Bühne und einem ausverkauften Saal. Im Oktober geht es vorerst weiter im Programm, bis Ende des Jahres. Im kommenden Jahr stehen dann große Veränderungen an.

Welches Programm ab dem 1. Januar 2021 in der Stadthalle gefahren wird, ist offen. Nur eines steht bereits fest: Kornelia Bernheine wird dann nicht mehr als Betriebsleiterin fungieren.