Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sonne strahlte, die Musik spielte, das Publikum lachte: Ein schönes Bild, dass die „Summer in the City“-Lounge vor der Stadthalle Landstuhl am Samstag zeichnete. Auf der Bühne stand diesmal das Akustik-Duo Strings Attached. Vor der Bühne ließen es sich die Landstuhler gut gehen. Doch noch viel interessanter war die Atmosphäre hinter dem Zaun, wo sich zum Abend hin immer mehr schau- und hörlustige Landstuhler versammelten.

Bald schon wird der letzte Ton auf der „Summer in the City“-Bühne in Landstuhl gespielt. Genauer: am 26. September, von niemand Geringerem als Andreas Kümmert.