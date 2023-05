Bei der Veranstaltung „Summer in the City“ vor der Landstuhler Stadthalle wird es in diesem Jahr keine Reservierungsgebühr geben.

Im vergangenen Sommer hatte die Stadt eine Reservierungsgebühr von fünf Euro erhoben, um Planungssicherheit über die Anzahl der Gäste zu erlangen. Wer tatsächlich zur Veranstaltung kam, erhielt das Geld als Getränkegutschein zurück. „Die Reservierungsgebühr hat potenzielle Gäste abgeschreckt. Außerdem gab es immer wieder Diskussionen der Gäste mit dem Personal, da die einen Getränkegutscheine hatten und andere nicht“, sagte Bürgermeister Ralf Hersina (SPD) und warb dafür, künftig auf eine Gebühr zu verzichten. Der Stadtrat stimmte ihm einmütig zu.