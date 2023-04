Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sturm „Luis“ hat am Samstag auch im Landkreis für Schäden gesorgt. In Mackenbach fällte der Wind eine alte Kastanie am Dorfplatz, die das Ortsbild geprägt hat. In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg gab es einen längeren Stromausfall.

Mackenbach ist um ein Wahrzeichen ärmer. Der alte Kastanienbaum am Reichswaldbrunnen am Busbahnhof, wo die Hauptstraße in die Weilerbacher- und Miesenbacher Straße einmündet,