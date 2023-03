Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie bietet Hilfe in der vertrauten Sprache und kennt die Probleme aus eigener Erfahrung: Viktoriia Lysenko. Die 21-jährige Ukrainerin studiert an der Universität in Odessa Englisch, Spanisch und Philosophie. Nachdem sie vor zwei Monaten vor dem Krieg geflohen ist, hilft sie zurzeit bei der Betreuung der 25 ukrainischen Schüler an der IGS Enkenbach-Alsenborn.

„Wissen Sie, wir hatten ja vor dem Krieg ein gutes Leben in der Ukraine.