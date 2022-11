In einem Teil von Hochspeyer werden am Dienstag, 15. November, zwischen 8 und 16 Uhr dringende Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten am Stromnetz ausgeführt. Davon betroffen sind die Waldstraße, die Straße „Mehlweiherkopf“ und die Hundsbrunnertalstraße sowie die Hauptstraße in Höhe der Hausnummern 1 bis 55. Wegen der Maßnahme kann es zu kurzfristigen Unterbrechungen in der Stromversorgung kommen. Weitere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 06305 715-940.