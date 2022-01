Wer gerne wissen möchte, wie viel Energie seine Elektrogeräte verbrauchen, kann das mit einem Strommessgerät herausfinden. Das muss noch nicht einmal gekauft werden. Kostenlos ausleihen ist eine Option. Wo das geht? Unter anderem in den Büchereien in Frankenstein, Hirschhorn und Hochspeyer.

Mit dem Energiesparpaket, das vom Umweltbundesamt in Zusammenarbeit mit der No-Energy-Stiftung den Büchereien zur Verfügung gestellt wird, können Bibliotheksnutzer die häuslichen Stromfresser entlarven. Ein kleines Messgerät zeigt – zwischen Steckdose und Endgerät gesteckt – den Stromverbrauch des Endgeräts an. So lassen sich zum Beispiel zuverlässig die jährlichen Betriebskosten eines Kühlschranks ermitteln. Die Frage, ob sich eine Neuanschaffung auf Dauer rechnet, kann dadurch beantwortet werden. Auch ob ein Gerät im ausgeschalteten Zustand Strom zieht, lässt sich mit Hilfe des Energiesparpakets beantworten.

Energieberater und Umwelttechniker Heiko Grüner aus Hochspeyer erklärt zwei Anwendungsmöglichkeiten: „Zum einen kann man den Strompreis hinterlegen. Dann zeigt das Messgerät an, welche Kosten am Tag oder in der Woche entstehen. Es gibt auch die Möglichkeit, sich den Verbrauch in Kilowattstunden anzeigen zu lassen. Damit kann man auf den Jahresverbrauch hochrechnen.“ Das erleichtere den Vergleich zwischen dem Verbrauch eines alten Gerätes und dem eines neuen.

Verbraucherzentrale leiht ebenfalls aus

Das Programm des Umweltbundesamts zum Verleih von Energiemessgeräten wurde in insgesamt 500 Bibliotheken gestartet. Doch warum kommen gerade Büchereien dafür in Betracht? Auf der Webseite der No-Energy-Stiftung ist zu lesen: Als Alternative zum Kauf trägt auch die Ausleihe von Büchern in Bibliotheken aktiv zum Klimaschutz bei – ein Buch kann von vielen Menschen gelesen werden. Das spart Ressourcen und schont den Geldbeutel. Deutschland hat eine sehr gute Präsenz von Bibliotheken.

Grüner verweist auch auf die Möglichkeit, sich ein Strommessgerät zu kaufen. Im Elektronikversand seien diese für 15 bis 18 Euro zu haben. Der Energieberater empfiehlt auch den Service der Verbraucherzentralen, die Strommessgeräte kostenlos ausleihen. Insbesondere für Mieter, die ja an der Gebäudehülle nichts verändern könnten, komme kostenfrei ein Mitarbeiter der Verbraucherzentrale zum Basis-Check der Elektrogeräte vorbei. Dieser könne Einschätzungen und neutrale Kaufempfehlungen geben.

Werner Hamm vom Team der Gemeindebücherei in Frankenstein ist derzeit dabei, ein zweites Strommessgerät zur Ausleihe zu organisieren. „Wir wollen unseren Nutzern einen Mehrwert bieten“, sagt Hamm.

Info

Die Strommessgeräte können kostenfrei in folgenden Gemeindebüchereien während deren Öffnungszeiten ausgeliehen werden:

Hochspeyer: Kreuzhohlstraße 2, Telefon 06305 9947912 oder 0162 8029385, Homepage: www.hochspeyer.eu