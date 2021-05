Nachdem es in der Vergangenheit in mehreren Straßen der Gemeinde dreimal zu Stromausfällen gekommen war, hätten die Pfalzwerke nun die Reparatur des schadhaften Kabels in der Hauptstraße angekündigt. Dies teilte Ortsbürgermeisterin Gabi Fliege auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Geplant sei, die Reparatur in der Hauptstraße ab dem 14. Juni in Teilabschnitten abzuwickeln. Der Busverkehr zur Grundschule, so die Ortschefin, solle dabei nicht beeinträchtigt werden. Der Kabelstrang unterhalb des Gehweges werde zwischen der Grundschule mit der Hausnummer 28 und der Einmündung des Scheckersgrabens ausgetauscht.

Des Weiteren teilte die Bürgermeisterin mit, dass das Hochwasserkonzept der Gemeinde nach dem Ortstermin am 26. März mit dem zuständigen Ingenieurbüro nun vorbereitet werde. Geplant sei außerdem, die Kenntnisse der Bürger über diesbezügliche Gefahrenpunkte im Rahmen einer Moderation mit einzubeziehen.

Noch im Rat

Einstimmig habe der Rat die Vergabe der Planung für die Sanierung des Glockenturms beschlossen. Im Kontext der Dorferneuerung sollen der Außenputz und das Dach erneuert werden.