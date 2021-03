Vier neue Ladesäulen wurden in der Verbandsgemeinde Weilerbach kürzlich offiziell in Betrieb genommen. Hier sind sie zu finden: In Weilerbach auf dem Parkplatz der Volksbank und auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung, in Rodenbach am Parkplatz Hauptstraße und in Mackenbach am Brunnenplatz.

Die neuen E-Tankstellen ermöglichen das gleichzeitige Laden von je zwei Elektrofahrzeugen pro Ladesäule. An der Ladesäule am Volksbankparkplatz in Weilerbach kann an jedem Ladepunkt mit 50 Kilowatt geladen werden. Die anderen drei Ladesäulen sind mit jeweils 22 Kilowatt ausgestattet. Sie werden mit Ökostrom der Pfalzwerke betrieben. Sie sind roamingfähig – können also mit allen gängigen Zugangssystemen und Anbietern von Ladetarifanbietern benutzt werden. Die Parkflächen für zwei E-Autos sind eindeutig gekennzeichnet.

„Die VG Weilerbach präsentiert sich ihren Bürgerinnen und Bürgern innovativ und mobil. Daher ist es uns sehr wichtig, uns für den Ausbau der Elektromobilität in unserer Verbandsgemeinde zu engagieren und wir sind sehr froh, auch in diesem Segment mit den Pfalzwerken einen erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben“, betont die Bürgermeisterin der VG Weilerbach, Anja Pfeiffer. Die Ladestationen zur Förderung der Elektromobilität seien ein wichtiger Teil der Energiewende und Baustein des Klimaschutzkonzeptes.

„Elektromobilität ist uns als Pfalzwerken seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen und ein konsequent verfolgtes strategisches Zukunftsthema“, sagt René Chassein, technischer Vorstand der Pfalzwerke. Flächendeckend sei in den vergangenen Jahren in die entsprechende Infrastruktur investiert und das Kooperationsnetzwerk ausgeweitet worden.

