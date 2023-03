Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Hütschenhausener Ortsteil Spesbach ist der Kadaver eines Rotmilans gefunden worden. Der Körper des Tieres weist schwere Verletzungen auf. Wurde der streng geschützte Greifvogel abgeschossen? Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Gemeinde hat auf jeden Fall Anzeige erstattet und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Entdeckt wurde der tote Vogel am Freitag von einem Anwohner in einem Garten in der Landstuhler Straße, teilt der frühere Landrat Paul Junker im Auftrag der Ortsgemeinde mit. „Der