Den Vorschlag der Verwaltung, auf dem Sportplatzgelände eine Fläche von 0,48 Hektar als Bauland im neuen Flächennutzungsplan auszuweisen, hatte die Ratsmehrheit in der Sitzung am 11. Februar noch abgelehnt. Nach den erneuten Beratungen am Donnerstagabend teilte Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup auf Anfrage mit, dass es nun eine Perspektive gebe.

„Wir sind meiner Meinung nach jetzt auf einem guten Weg“, sagte die Ortschefin. Allerdings habe zur aktuellen Gemeinderatssitzung ein Antrag vorgelegen, in dem eine Reihe von Ratsmitgliedern