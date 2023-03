Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Streit um den Standort für das neue Trippstadter Seniorenheim geht in die nächste Runde: Die Bürgerinitiative (BI) „Pro Seniorenresidenz am Standort Judenhübel“ will klagen, teilte ihr Sprecher Friedrich Hartmeyer am Freitag mit. Wieso sich die BI, die vergeblich einen Bürgerentscheid anstrebte, nun vom Rechtsweg Erfolg verspricht.

Die BI um die Initiatoren Friedrich Hartmeyer und Martin Baur, die den geplanten Neubau auf einer Wiese am Katterfeld/Landauer Weg unter anderem wegen angeblich massiver Umwelteingriffe ablehnt