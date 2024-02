Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeindewerke Enkenbach-Alsenborn brauchen eine neue Leitung. Daran besteht kein Zweifel, auch nicht unter den Mitgliedern des Verbandsgemeinderats. Ob es aber einen übergeordneten oder zwei gleichberechtigte Leiter geben soll, darüber stritten die Fraktionen auch nach bereits geführter intensiver Diskussion im Werksausschuss noch einmal ausgiebig.

Einig waren sich alle Beteiligten in der Sitzung des Verbandsgemeinderates in Enkenbach-Alsenborn darin, dass zügig an der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse gearbeitet werden müsse. Bis