Gegen die Pläne, in Weilerbach ein neues Hotel zu bauen, regt sich massiver Widerstand: Die anderen Hoteliers in der Verbandsgemeinde sehen sich durch das Vorhaben in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Was die Gastronomen befürchten, was die Investoren planen und was die Politik dazu sagt.

Noch liegt auf dem Gelände des früheren Wasgau-Markts am Ortseingang von Weilerbach ein riesiger Schutthaufen. Doch dort und auf dem benachbarten Grundstück der Tennishalle soll ein Neubaukomplex