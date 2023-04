Soll die Beleuchtung der Abteikirche erneuert werden? Diese Frage stellte sich dem Otterberger Stadtrat. Beantwortet wurde sie indes noch nicht.

Anlass dafür war, dass ein Hauseigentümer aus der Kirchstraße sein Dach sanieren will und bei der Stadt darum gebeten hat, die Kosten für die Abdichtung des Dachständers für einen Strahler, der die Kirche illuminiert, zu übernehmen. In diesem Zusammenhang könnten auch die Beleuchtung und die Verkabelung erneuert werden, stellte Stadtbürgermeisterin Martina Stein fest. Derzeit sind offenbar 3000-Watt-Strahler installiert. Die Abita GmbH sollte also prüfen, ob der Dachständer in der Kirchstraße noch standsicher ist und der Stadt zugleich ein Angebot für energiesparende Strahler machen.

Frage nach Einsparungen

Die Abteikirche werde von zwei weiteren Gebäuden aus beleuchtet, weswegen ein Angebot mit dem Austausch aller Strahler erstellt worden sei, führte Stein aus. Zudem könnte von dem Haus in der Kirchstraße aus auch das Seitenschiff in Szene gesetzt werden, womit es dort aber zwei Strahler bräuchte. Rund 4600 Euro brutto würde es laut Verwaltung kosten, vier neue LED-Strahler zu befestigen. Bei zwei Leuchten wäre etwas weniger als die Hälfte davon fällig, bei einer würde es wohl rund 1081 Euro brutto kosten. Allerdings sei der städtische Etat noch nicht genehmigt, sagte Stein. Was fällt an Stromkosten für die Beleuchtung an, und was kann im Jahr durch die Umrüstung eingespart werden, wollten die Grünen vor der Entscheidung zunächst beantwortet haben. Bis das nicht klar sei, sollte das Ganze zurückgestellt werden. Dem schlossen sich letztlich alle an. Entschieden wurde jedoch, die Kosten für die Dachabdichtung in Höhe von 357 Euro zu übernehmen.