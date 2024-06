Die Sanierung der L356 zwischen Ramstein-Miesenbach und Hütschenhausen geht weiter. Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) teilt mit, dass ab dem 1. Juli an dem Teilstück zwischen der abzweigenden K9 und dem Kreisverkehr Spesbach gearbeitet wird. In dieser Zeit wird die Strecke abschnittsweise für den Verkehr vollständig gesperrt.

Rund sieben Wochen, also bis in die zweite Augusthälfte hinein, sollen die Bauarbeiten zwischen Ramstein-Miesenbach und dem Hütschenhausener Ortsteil Spesbach dauern. Im ersten Bauabschnitt werden auf 210 Metern Länge die Asphaltschichten zwischen der Kreuzung der L356 mit der K9 – Abzweigung zur Firma Rettenmeier und zu Amazon – und der Autobahnanschlussstelle 9 „Hütschenhausen“ erneuert. Ein Auf- oder Abfahren auf oder von der A62 ist in dieser Phase, für die zwei bis drei Wochen angesetzt sind, aus und in Richtung Ramstein-Miesenbach nicht möglich. Die in beide Richtungen befahrbare Umleitung führt über die A62 zum Autobahnkreuz Landstuhl-West, von dort über die A6 zur Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach, weiter über die L363 nach Ramstein und dann auf die L356.

Ist diese Phase abgeschlossen, geht es im zweiten Bauabschnitt weiter Richtung Spesbach. Die Vollsperrung betrifft dann das Stück zwischen der Anschlussstelle „Hütschenhausen“ und Spesbach. 300 Meter Asphaltsanierung stehen auf dem Plan, was in ebenfalls zwei bis drei Wochen erledigt sein soll.

In der letzten Bauphase wird der Kreisverkehr am Ortseingang von Spesbach aus Ramstein-Miesenbach kommend saniert. Er ist etwa drei Wochen nicht passierbar. Die anliegenden Geschäfte allerdings, Tankstelle und Netto-Markt, können über örtliche Umleitungen angefahren werden.

Darauf, dass für die gesamte Bauzeit über alle drei Bauphasen hinweg eine Umleitung eingerichtet ist, weist der LBM hin. Diese führt von Ramstein-Miesenbach aus über die K9 nach Steinwenden. Dort geht es weiter über die L363 durch Obermohr in Richtung Niedermohr und über die K6 durch Schrollbach wieder in Richtung L356 Spesbach. Auch diese Strecke ist in beide Richtungen befahrbar.

Kosten soll die gesamte Maßnahme rund 600.000 Euro, teilt LBM-Mitarbeiter Stephan Bartenbach mit. Sie werden vom Landesbetrieb getragen.

Von den Sperrungen ist auch der Busverkehr der Linien 142 und 148 betroffen, wie die Regionalbus Westpfalz GmbH (RB Westpfalz) mitteilt. „Um sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn an den Schulen ankommen, werden die Abfahrtszeiten der Busse der Linie 148 ab Schönenberg, Hütschenhausen und Bruchmühlbach um etwa zehn Minuten vorverlegt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Streckenführung nach Hütschenhausen ändere sich: Die Haltstellen in Katzenbach werden demnach in umgekehrter Reihenfolge angefahren, anschließend nimmt der Bus die Umleitung Richtung Ramstein.

Für die Linie 142 werde eine Ersatzhaltestelle in der Brunnenstraße eingerichtet, auf Höhe der Hausnummer 8. Die Haltestellen Katzenbach Dorfgemeinschaftshaus, Tankstelle und Kreisel sowie Ramstein IZ Westrich und Spesbacher Straße könnten aufgrund der Umleitung nicht angesteuert werden. Wo es Ersatzhaltestellen gibt, werde an den betroffenen Haltestellen ausgeschildert.

Die RB Westpfalz weist zudem darauf hin, dass der Umstieg von den Bussen am Bahnhof Bruchmühlbach während der Umleitungsphase nicht gewährleistet werden könne. Weitere Informationen zu den angepassten Fahrplänen und Abfahrtszeiten gebe es im Internet unter www.vrn.de sowie unter www.regionalbus-westpfalz.de.