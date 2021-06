An der Kreuzung der Landstraßen 395 und 470 soll laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) ein Kreisverkehrsplatz gebaut werden. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 7. Juni . Gleichzeitig werden die angrenzenden Straßenabschnitte der L 395 und der L 470 saniert. Die Bauarbeiten werden rund vier Monate dauern.

Der Kreisel wird im Vollausbau komplett neu hergestellt. Dazu wird die L 395 in Richtung Landstuhl bis zum bestehenden Kreisel an der Torfstraße durch Abfräsen der bestehenden Deckschicht und Einbau neuer Asphaltschichten im Hocheinbau saniert. Die L 470 erhält bis zur Autobahnabfahrt neue Asphaltbeläge.

Im ersten Bauabschnitt wird ein Teilbereich der neuen Kreisverkehrsanlage hergestellt. Hierzu muss die Fahrstrecke zwischen Landstuhl und Hauptstuhl in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Verbindung von Landstuhl in Richtung Martinshöhe und umgekehrt wird mit Hilfe einer Ampelregelung aufrechterhalten. Die Dauer dieses Bauabschnittes beträgt laut LBM rund zwei Monate.

Anschließend werden die Bauarbeiten am Kreisel und an der freien Strecke der L 395 fortgeführt, wobei die Straße in beide Richtungen gesperrt werden muss. Diese Bauphase dauert rund vier Wochen, teilt der LBM weiter mit. Zum Abschluss muss der Ast Richtung Martinshöhe rund einen Monat voll gesperrt werden. Der Abschnitt zwischen Landstuhl und Hauptstuhl (und umgekehrt) ist dann wieder uneingeschränkt befahrbar. Der LBM weist darauf hin, dass während der Bauarbeiten die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen seien. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und werden vom Land Rheinland-Pfalz finanziert.