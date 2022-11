Die Fahrbahndecke auf der B48 ab dem Ortsausgang von Hochspeyer in Richtung Ortsumgehung B37 wird ab Montag, 21. November, saniert. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Für die Verkehrsteilnehmer bedeutet das: Straßensperrungen.

In zwei Bauabschnitten soll auf der rund 300 Meter langen, maroden Fahrbahn die obere Asphaltdeckschicht abgefräst und anschließend erneuert werden. Die Bauzeit schätzt der LBM auf insgesamt zwei Wochen. Für rund 115.000 Euro wurde die Firma Strabag aus Sprendlingen mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Ab Montag wird im ersten Abschnitt ab der Einmündung B48/B37 in Richtung Ortsumgehung B37 die Decke saniert. „Die Verkehrsbeziehung B48 von Fischbach kommend in Richtung Hochspeyer und umgekehrt bleibt über eine ampelgeregelte Verkehrsführung bestehen“, teilt der LBM mit. Um den gesperrten Straßenteil zu umfahren, kann die ausgeschilderte Umleitung über die Ortsumgehung B37 genutzt werden. Mit Beginn des zweiten Bauabschnitts wird die Verkehrsführung geändert. Die Fahrbeziehung B48 von Fischbach kommend in Richtung Ortsumgehung B37 wird dann wieder möglich sein. Für den gesperrten zweiten Bauabschnitt wird ebenfalls die Ortsumgehung B37 als Umleitungsstrecke angeboten.