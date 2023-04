Die Ringstraße in Otterberg wird nun erst einmal doch nicht ausgebaut. Denn ausgerechnet auf dem Teil der Straße, der sich noch in einem besseren Zustand befindet, wäre es mit den Bauarbeiten losgegangen.

Der Grund: Der erste Part von drei Bauabschnitten, der sich auf 200 Metern von der Berg- bis zur Jakob-Mayer-Straße ziehen sollte, liegt im Sanierungsgebiet Kernstadt Nord-West. Dafür bekäme die Stadt Zuschüsse zwischen 75 und 80 Prozent. Das Vorhaben müsste allerdings bis 2025 abgeschlossen sein, da dann das Förderprogramm ausläuft.

Nicht im Sanierungsgebiet liegt dagegen der dritte und längste Abschnitt zwischen Schul- und Hauptstraße, der an dem Gelände entlangführt, auf dem der Autozulieferer Ideal Automotive sein inzwischen geschlossenes Werk betrieben hat. Genau dort ist der Zustand der Ringstraße aber am schlechtesten. Betrachte man diesen Teil, wäre es schwer vermittelbar, jetzt Geld für den ersten Bauabschnitt auszugeben, sagt Stadtbürgermeisterin Martina Stein. Zudem werde auf dem Ideal-Gelände früher oder später gebaut, was abgewartet werden solle.

Also beschloss der Stadtrat, den Ausbau hintanzustellen. Stein geht davon aus, dass sich Otterberg mittelfristig um die Sanierung des Abschnitts am Ideal-Firmengelände kümmern muss, „da sich hier immer wieder größere Schlaglöcher auftun, die nur notdürftig geflickt werden können“.