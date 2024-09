Zum Ausbau der Bachstraße in Spesbach und der Zentenscheuerstraße in Hütschenhausen waren in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mehrere Beschlüssen gefasst worden. Vermessungen, Baugrunduntersuchungen und geotechnische Berichte sind für den Ausbau erforderlich. Diese Arbeiten wurden in Auftrag gegeben. Die Vermessungen ging an das Büro Peschla + Rochmers, Kaiserslautern für beide Straßen und kosten rund 8560 Euro. Die übrigen Arbeiten werden von dem Büro VT-DATA, Ramstein-Miesenbach ausgeführt. Diese Arbeiten kosten rund 20.600 Euro.