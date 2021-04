In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Ortsgemeinderat den Ausbau der Straße Am Waldhof inklusive der Erneuerung der Stützmauer auf den Weg gebracht.

Eine breite Mehrheit des Rates schloss sich dem Vorschlag der Verwaltung an, einem Kaiserslauterer Büro den Auftrag für Ingenieurleistungen zu erteilen. Laut Angebot werden die Arbeiten für rund 82.000 Euro plus fünf Prozent Nebenkosten und Mehrwertsteuer erbracht. Zudem musste der Rat den Zuschussantrag, für den die Frist am 15. Oktober abläuft, absegnen. In Anbetracht dieses kurzfristigen Termins hatte das Ingenieurbüro nach einem Ortstermin bereits Vorarbeiten geleistet und eine Entwurfsplanung mit Kostenschätzung erstellt.

Planer Volker Becker gab erste Einblicke in die Entwürfe für den Ausbau der Straße in drei Abschnitten und zeigte die Varianten auf. In der Kürze der Zeit bis zur Abgabe des Zuschussantrages sei die Stützmauer nicht mehr statisch zu prüfen, sodass die Kosten für eine komplette Erneuerung vorgesehen seien, konstatierte der Planer. Als Kostenschätzung für den gesamten Straßenausbau wurden in der Ratssitzung 1,1 Millionen Euro genannt.

Boulebahn in der Ortsmitte

Dem Antrag einer engagierten Gruppe aus Olsbrückener Bürgern, in der Ortsmitte einen Bouleplatz anzulegen, hat der Rat mehrheitlich zugestimmt. Die Gruppe will die Bahn in Eigenleistung und auf eigene Kosten auf einem Areal am Kleinkinderspielplatz errichten sowie die Pflege übernehmen. Da die Fläche Eigentum der Gemeinde sei, soll die Nutzung der Bevölkerung zugänglich sein, schreibt die Gruppe im Antrag.

Einvernehmlich wurde die Zuständigkeit zwecks Benennung eines Datenschutzbeauftragten für die Ortsgemeinde auf die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg übertragen.

Jennifer Ningelgen von der CDU-Fraktion hat ihr Mandat im Ortsgemeinderat niedergelegt. Nachrücker Michael Pirron konnte wegen Abwesenheit nicht von Ortsbürgermeister Walter Schneck (SPD) verpflichtet werden.