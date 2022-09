Die Ratsmitglieder hatten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend darüber zu entscheiden, auf welche Art die Straßen „In der Delle“ und „Sonnenhof“ in Otterbach und die „Schulstraße“ in Sambach neu gestaltet werden sollen.

Erste Beigeordnete Susanne Coressel (FWG) leitete die Beratungen in Vertretung für den jüngst zurückgetretenen Ortsbürgermeister Stefan Kölbel. Sie bat die Ratsmitglieder um eine Entscheidung für eine der vorgestellten Ausbauvarianten. Für den Ausbau der Schulstraße im Ortsteil Sambach standen drei Möglichkeiten zur Wahl. Von der Mehrheit im Rat wurde ein Ausbau favorisiert, bei dem der asphaltierte Fahrstreifen auf beiden Seiten von gepflasterten Gehwegen flankiert wird. Jeweils flache Abwassermulden grenzen sie ab. Rund 950.000 Euro soll das kosten.

Schöner und sicherer

In der Aussprache wurde die Meinung vertreten, dass eine einfachere Ausführung mit einer Asphaltdecke bis an die Privatgrundstücke die gebeutelten Haushalte im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge entlasten könne. Dem wurde entgegnet, dass die Einsparung mit etwa 40.000 Euro relativ gering sei. Außerdem gestalteten sich die Asphalt-Anschlüsse an direkt angrenzende Häuser schwierig. Ein weiteres Argument bestand darin, dass der Ausbau mit Gehwegen zum einheitlichen Ortsbild beitrage, besser aussehe und der Sicherheit der Fußgänger zuträglich sei. In der Abstimmung votierten 14 Ratsmitglieder für diese Ausbauart, zwei enthielten sich.

Hinsichtlich der beiden Ortsstraßen in Otterbach gab es einen einstimmigen Beschluss für einen vergleichbaren Ausbau wie in der Sambacher Schulstraße.