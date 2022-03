Grundstückseigentümer müssen in Queidersbach zukünftig höhere wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau zahlen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Gemeindeanteil von bisher 40 Prozent auf 35 Prozent zu reduzieren. Folglich erhöht sich der Anteil, den die Anlieger aufbringen müssen.

Dabei hat sich der Rat nicht an die Vorgaben der Kommunalaufsicht und der Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebunds gehalten, die einen noch niedrigeren Anteil der Gemeinde festgelegt haben wollten. Im Prüfungsbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes der Kreisverwaltung werde darauf hingewiesen, dass bei Gemeinden, bei denen der Durchgangsverkehr fast ausschließlich über klassifizierte, nicht in der Baulast der Gemeinde stehende Straßen fließt, ein Gemeindeanteil von mehr als 25 Prozent nicht vertretbar sei. Der Haushalt 2021 sei auch unter der Voraussetzung genehmigt worden, wie Ortsbürgermeister Ralf Simbgen (CDU) sagte, dass die Gemeinde ihre Beteiligung an den Straßenausbaukosten reduziert. Was heißt, dass der Anteil der Anlieger steigen soll.

25 Prozent kommen nicht in Frage

Eine Senkung des Anteils der Gemeinde auf 25 Prozent komme nicht in Frage, meinten die Ratsmitglieder in der ausgiebigen Diskussion. Beigeordneter Horst Pfiffi (Wählergruppe MfQ) erklärte, dass er sich der Sache angenommen habe. Dabei sei er auf je ein Drittel sogenannte Hauptstraßen, reine Anliegerstraßen und Anliegerstraßen mit Durchgangsverkehr gekommen. Der so ermittelte Wert für den Gemeindeanteil insgesamt sei somit 35 Prozent. Harald Vierling (CDU) hält für die eine Hälfte der Straßen in Queidersbach einen Gemeindeanteil für die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 45 Prozent für gerechtfertigt. Für die andere Hälfte seien 25 Prozent angemessen. Seine Bewertung sei – wie auch die von Pfiffi – anhand der Straßenlänge ermittelt worden. Vierling schlägt deshalb ebenfalls 35 Prozent Gemeindeanteil vor. Albrecht Brewi (FWG) regte an, auch die Straßenfläche mit in die Berechnung einfließen zu lassen und Vergleiche mit anderen Gemeinden anzustellen. Simbgen befürchtet, dass die Kommunalaufsicht nicht mit den 35 Prozent Gemeindeanteil einverstanden ist. „Wir sind aber mit unserem Beschluss, den Anteil von bisher 40 Prozent auf 35 Prozent zu reduzieren, der Kommunalaufsicht entgegen gekommen.“