Für den Endausbau der verlängerten Bergstraße und am Schlauen Weg habe der Gemeinderat Hirschhorn am Donnerstag grünes Licht für die Freigabe der Ausschreibung gegeben. Das bestätigte die Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup auf RHEINPFALZ-Anfrage. Sie sei zur Auftragsvergabe ermächtigt worden. „Es geht darum, dass dort die oberste Deckschicht aufgebracht wird“, erläuterte die Ortschefin. Mit dieser Maßnahme sei gewartet worden, bis der Ausbau der B 270 abgeschlossen war. In Bezug auf die Sanierung dieser Bundesstraße im Ort habe der Rat beschlossen, eine Kanzlei zu beauftragen, die überprüfen solle, ob die geforderten Nachträge in dieser Höhe gerechtfertigt seien.