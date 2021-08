Wegen einer Fahrbahnsanierung wird die K40 zwischen Otterbach und Morlautern ab Montag, 23. August, gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit.

Die Bauzeit wird auf rund sechs Wochen geschätzt – so lange bleibt auch die Sperrung bestehen. Die K40 wird auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern für rund 523.000 Euro erneuert. Betroffen ist der Abschnitt ab Ortsausgang Otterbach in Richtung Morlautern. Die Umleitung erfolgt über die L387 von Morlautern aus über Erlenbach in Richtung Otterbach – und umgekehrt. Die Zufahrtsmöglichkeit zum Friedhof bleibt bestehen. Die Baustrecke endet an der Stadtgrenze Kaiserslautern in Höhe der Zufahrt zum Tennisplatz.