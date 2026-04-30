Mit schwerem Gerät musste die Feuerwehr am Mittwoch in Niederkirchen anrücken. Eine Katze steckte in einem Kanalrohr fest. Zur Rettung musste die Straße aufgestemmt werden.

13 Feuerwehrleute aus Niederkirchen und Schallodenbach haben sich am Mittwoch die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, um eine Katze aus einem Kanalrohr zu retten. Gegen 22 Uhr waren die Einsatzkräfte nach Niederkirchen gerufen worden, weil alle Rettungsversuche von Anwohnern gescheitert waren. Bereits seit dem Nachmittag saß das Tier in einem Kanalrohr fest, teilt die Feuerwehr mit. Anwohner, Helfer und die Eigentümerin waren vor Ort. Alle Versuche, die Katze mit einer Schnur, Futter oder Klopfen und Rufen aus dem Rohrsystem zu befreien, in das sie vermutlich über den Ablauf einer Dachrinne hineingekrabbelt war, waren aber erfolglos geblieben.

Straße wird mit Trennschleifer geöffnet

Die Feuerwehrleute versuchten, das Tier unter anderem mit einem Strahlrohr vorsichtig zur Bewegung zu bringen, doch auch unter Einsatz geringer Wassermengen konnte die Katze nicht befreit werden, so die Feuerwehr. Da sich das Rohr nicht herausnehmen ließ – es war einbetoniert –, blieb schließlich nur das Öffnen der Straßenoberfläche. Zur Unterstützung alarmierten die Wehrleute den Rüstwagen aus Otterbach nach. Die Straße wurde dann mit einem Motortrennschleifer geöffnet, Schotter und Beton mit einem Aufbruchhammer sowie in Handarbeit und in enger Abstimmung mit der Tierrettung entfernt. Laut Feuerwehr bestand ständig Sichtkontakt zu dem Tier. Immer wieder wurden Ruhe- und Lärmpausen eingelegt, um die Katze nicht zusätzlich zu stressen.

Nachdem das Rohr freigelegt war, zeigte sich laut Feuerwehr, dass eine Verjüngung im Rohrsystem die Ursache für die missliche Lage war. „Die Katze saß direkt davor fest und konnte sich weder vor noch zurück bewegen. Ein stärkeres Nachdrücken hätte zu schweren Verletzungen führen können“, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Rohr schließlich vorsichtig öffnen und die Katze befreien. Das Tier war den Umständen entsprechend wohlauf und konnte der Eigentümerin übergeben werden. Während des vierstündigen Einsatzes unterstützten Anwohner die Wehrleute unter anderem mit Kaffee und stellten sanitäre Einrichtungen im Bürgerhaus zur Verfügung.