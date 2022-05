Sechs Jahre Einsatz für Störche haben sich ausgezahlt. Matthias Fischer freut sich riesig, dass es in der errichteten Nisthilfe im Wiesental endlich Nachwuchs gibt. Bis dato hat der Storchenfreund zwei Küken ausmachen können – ob noch mehr im Nest sind, sollen weitere Beobachtungen zeigen.

Bereits Mitte März hatte Fischer ein Storchenmännchen an der Niststelle gesichtet. Auch ein Weibchen kam schnell dazu. Das blieb allerdings nicht lange. Anfang April ließ sich jedoch ein anderes im Horst nieder, wie Fischer beobachten konnte. Bis dahin war auch nicht gewiss, ob sich die Vögel vom vergangenen Jahr wieder eingefunden hatten. Von den Neuankömmlingen weiß der Storchenfreund inzwischen, dass das männliche Tier aus Einöd, die Partnerin aus Ulmet stammt. Daten und Aufzeichnungen zum neuen Storchenpaar lieferte die Vogelwarte Radolfzell.

Storcheneltern haben viel zu tun

Etwa Mitte April muss das Paar mit der Brut begonnen haben, wie die nun täglichen Einblicke von Matthias Fischer vermuten lassen. In der zweiten Maihälfte könnten dann die Jungen geschlüpft sein. Sichtbare Zeichen gab es am vergangenen Wochenende, als zwei Storchenkinder ihre Schnäbelchen in die Höhe streckten. Die Storcheneltern sind eifrig dabei, Nahrung für den hungrigen Nachwuchs zu besorgen. Ein erwachsenes Tier bleibt immer im Nest zum Schutze der Brut. Kalte Nächte könnten ebenfalls für die Jungen gefährlich werden. Derzeit sehe aber alles gut aus, meint Matthias Fischer mit Blick auf die Storchenfamilie in Olsbrücken.