Den Sprung über den Großen Teich wagen und ein Jahr lang den American way of live in der Schule und im Alltag bei einer Gastfamilie erleben: Die 16-jährige Landstuhlerin Ruth Anna Knerr macht es. Kurz vor ihrem Abflug nach Constantine im US-Bundesstaat Michigan hat sie über ihre Wünsche, Träume und das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages „PPP“ gesprochen, das es ihr ermöglichte, diesen Weg zu gehen.

„Es ist wie ein Traum, der langsam Gestalt annimmt und die Wirklichkeit in Frage stellt“, erzählt die selbstbewusste Schülerin des St. Franziskus Gymnasiums