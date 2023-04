Der Senegalhilfe-Verein hat seit seiner Gründung im Jahr 1985 mit mehr als 100 großen und kleinen Projekten Entwicklungsarbeit im Senegal geleistet. Das Ziel war laut Doris Racké aus Trippstadt, Vereinsgründerin und heutige Ehrenvorsitzende, immer die Hilfe zur Selbsthilfe.

In all den Jahren sind unter anderem drei Behindertenzentren mit Werkstätten, Schulen, Kindergärten und kulturellen Aktivitäten entstanden. Ein landwirtschaftliches Ausbildungszentrum soll für Eigenständigkeit und Existenzmöglichkeiten sorgen. Mit der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Projekte im Senegal geht es laut der Vereinsgründerin von Jahr zu Jahr voran. „Die Einnahmen ermöglichen aber nur die Finanzierung des laufenden Betriebs“, erläutert Racké, dass größere Renovierungs- und Baumaßnahmen oder Investitionen in Maschinen und Geräte von den Zentren selbst so nicht gestemmt werden können. „Der senegalesische Staat gibt keine finanziellen Zuschüsse für die sozialen Einrichtungen“, sagt Doris Racké. Die drei Zentren für körperbehinderte Jugendliche und das landwirtschaftliche Ausbildungszentrum, das die Landflucht junger Menschen nach Europa verhindere, bräuchten jedoch immer wieder finanzielle Unterstützung. Bei den Schulen und Kindergärten stelle der Staat den Grund und Boden zur Verfügung und zahle die Gehälter.

„Helfen über den Tag hinaus“

Nach fast 40 Jahren nage nun langsam der Zahn der Zeit an den Gebäuden. Es müsse Geld in die Hand genommen werden. Genau dafür wurde bereits im Jahr 2000 die Senegalhilfe-Stiftung gegründet. „Mit ihr wollen wir eine langfristige Absicherung unserer Projekte und eine Nachhaltigkeit erreichen“, spricht die Ehrenvorsitzende des Vereins und Vorsitzende der Stiftung „Helfen über den Tag hinaus!“

Die Stiftung arbeitet mit dem senegalesischen Partnerverein „Aide pour le Senegal“ zusammen. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr nach Rück- und Absprache zwischen dem Senegalhilfe-Verein und dem Partnerverein mit Sitz in Mbour 40.000 Euro Stiftungsgelder zum Neubau einer Schule verwendet. Mehr zum Verein und der Senegalhilfe-Stiftung gibt es im Internet auf www.senegal-hilfeverein.de.