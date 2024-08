Was hat der Furzgrundler mit einer Stiftung zu tun? Im Jahr 2018 ist die Stiftung Maguna angetreten, um der Artenvielfalt in der Region hilfreich zur Seite zu stehen. Aus Sicht einiger Arten läuft es seitdem richtig rund. Selbst der Biber arbeitet der Stiftung zu.

Wer kennt den Schlammpeitzger? Viele wissen wahrscheinlich nicht einmal, ob es sich dabei um ein Tier oder eine Pflanze handelt. Es ist ein Fisch, genauer, eine vom Aussterben bedrohte Fischart, die von den Kennern auch als Wetterfisch oder Furzgrundler bezeichnet wird. Der Fisch kann tatsächlich im Schlamm bei einem austrocknenden Tümpel einige Wochen über den Darm atmen und so überleben.

In unserer Region ist der Schlammpeitzger ganz verschwunden, es war kein passendes Gewässer mehr für ihn da. Bis der Biber für eine bessere Biotopstruktur im Bereich der Westpfälzer Moorniederung sorgte und so die Rückkehr dieses Fisches ermöglichte. Alleine schafft es der 20 bis 30 Zentimeter große, walzenförmige Fisch aber nicht wieder zurück in die Westpfalz. Mit Hilfe von Maguna und dem Kooperationspartner Angelsportverein (ASV) Miesau schon.

40 Exemplare ausgesetzt

So konnten im späten Frühjahr etwa 40 extra gezüchtete Exemplare ausgesetzt werden. „Die in der Region ausgestorbene Fischart findet nun wieder optimale Verhältnisse vor. Mit dem ASV wurde vereinbart, dass wir auch in den nächsten Jahren die Aussetzungen unterstützen“, sagt Gunther Pfaff und sieht das Projekt damit auf einem guten Weg. Er hat die Naturschutzstiftung zusammen mit seiner Frau Martina gegründet.

Es ist nicht das einzige Maguna-Projekt, das rund läuft. Die von der Stiftung auf den Weg gebrachte Wiederansiedlung der Knoblauchkröte und die Unterstützung der Wiederansiedlung des Laubfrosches nehme einen guten Weg und werde weiter fortgesetzt. Die Felsbrocken auf der Wiesenfläche auf dem Bornberg liegen dank der Stiftung dort, um Eidechsen ein Refugium zu bieten. „In diesem Jahr konnten erstmals Zauneidechsen nachgewiesen werden“, freut sich Pfaff.

Beweidungsprojekt im Odenbachtal

Positiv entwickele sich zudem das von der Stiftung angestoßene Beweidungsprojekt im Odenbachtal. Dort fressen seit einigen Jahren Schottische Hochlandrinder gegen die Verbuschung an. Durch die unterschiedliche Intensität der Beweidung entwickele sich so ein Mosaik aus unterschiedlichen Lebensräumen. Moorschnucken, die ebenfalls dort laufen, verstärken den Mosaik-Effekt dadurch, dass sie andere Gräser und Kräuter fressen als die Rinder.

„Im nächsten Frühjahr/Sommer wird ein Monitoring der Vogelarten durchgeführt“, blickt Pfaff auch hier schon nach vorne. Ohne Unterstützer und Sponsoren wären die Stiftungsprojekte laut Pfaff nicht so erfolgreich. Sein Dank geht deshalb an alle Mitstreiter in Sachen Unterstützung der Natur vor Ort. Maguna unterstützt neben eigenen Projekten auch andere, etwa den Erhalt des Schutzgebietes Mehlinger Heide.