In der Gemeinde Schwedelbach bleiben die Steuerhebesätze für 2022 unverändert, dies beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung in dieser Woche einstimmig. Im Haupt- und Finanzausschuss soll über eine Erhöhung der Hundesteuer in den Folgejahren beraten werden.

Die Grundsteuer A bleibt somit im neuen Jahr bei 300 Prozent, Grundsteuer B und Gewerbesteuer betragen jeweils 365 Prozent. Der Feld- und Waldwegebeitrag wurde wieder mit fünf Euro pro Hektar Fläche festgelegt. 2022 bleibt die Hundesteuer auch noch auf dem bisherigen Niveau: Der erste Hund kostet 30 Euro, der zweite 45 Euro und jeder weitere 60 Euro. Für Kampfhunde sind 260 Euro zu zahlen.

Noch im Rat

Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt im Ortsteil Schwedelbach kommt nicht. Das teilte Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel (SPD) im Nachtrag zur Sitzung mit. Laut dem Ergebnis einer schalltechnischen Untersuchung sei nur in einem kleinen Bereich der Hauptstraße aus Lärmschutzgründen eine Geschwindigkeitsbeschränkung möglich.

Für den Spielplatz Bahnhof werden neue Spielgeräte, Motorikwände und eine Eisenbahn gekauft. Die Kosten inklusive Montage belaufen sich auf 54.055 Euro.

Mit einem Plus von 7487 Euro schließt der Forstwirtschaftsplan für 2022 ab.