Sowohl die Steuern als auch die Friedhofsgebühren steigen in Oberarnbach. Das hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen.

Die Höhe der Friedhofsgebühren für die Überlassung von Nutzungsrechten an Grabstätten sowie die Gebühren für die Nutzung der Leichenhalle wurden seit 1987 nicht mehr geändert. „Die Gebühren werden im Frühjahr 2022 genau kalkuliert“, erläuterte Ortsbürgermeister Rainer Klein (CDU). Um bereits jetzt das Defizit in diesem Bereich zu verringern, schlug die Verbandsgemeindeverwaltung vor, die Gebühren bei jeder Grabart um 100 Euro zu erhöhen. Für die Nutzung der Leichenhalle hat sie eine Erhöhung um 50 Prozent angeregt.

Nur Urnengräber werden günstiger

Ebenfalls müssten die Gebühren für den Grabaushub durch den Bauhof an die tatsächlich anfallenden Kosten angepasst werden, forderte die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung. Daraufhin beschloss der Gemeinderat einstimmig, den Preis für den Erdaushub von 505 Euro auf 800 Euro anzuheben. Der Grabaushub für eine Tieferlegung kostet zukünftig statt 671 Euro 1000 Euro. Der Aushub eines Urnengrabs wird hingegen billiger als bisher. Von 128 Euro verringert sich die Gebühr auf 85 Euro. Auch den übrigen Vorschlägen für die Erhöhungen wurde einstimmig zugestimmt.

Mehrheitlich wurde die Anhebung der Grundsteuer A von bisher 360 Prozent auf 450 Prozent beschlossen, die Grundsteuer B steigt von 400 auf 450 Prozent und die Gewerbesteuer von 385 auf 400 Prozent. Die Erhöhung der Hundesteuer wurde einstimmig abgesegnet. Der erste Hund kostest zukünftig statt 36 jetzt 48 Euro, die Steuer für den zweiten Hund wurde von 48 Euro auf 60 Euro erhöht. Für jeden weiteren Hund werden statt 60 nun 72 Euro fällig.