Wer ein Haus im Ortskern hat und dieses renovieren will, dem winken Steuervorteile. Die Verbesserung der innerörtlichen Bebauung und damit ein schöneres Ortsbild sind das Ziel, das mit diesem Renovierungsanreiz verfolgt wird.

In einem aufwendigen Beratungs- und Abstimmungsverfahren sorgte der Mehlbacher Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dafür, dass Renovierern im Ortskern große Steuervorteile winken. Wie Ortsbürgermeisterin Gabi Fliege berichtete, sei im Bereich der alten Ortsmitte der Sanierungsbedarf durch das Illinger Büro „Kernplan“ fachlich fundiert festgestellt worden. „Die haben jedes Haus einzeln begutachtet“, versicherte die Ortschefin auf Nachfragen aus den Reihen der Ratsmitglieder. Die Grenzen des Sanierungsgebietes seien am Ende exakt festgelegt worden.

Neubaugebiete lägen außerhalb der festgestellten Sanierungszone. Nach dem Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen zum Sanierungsbedarf habe es die Möglichkeit gegeben, Stellungnahmen und Eingaben dazu abzugeben. Ein Bürger mit einem Anwesen im Außenbereich habe beantragt, dass auch seine geplanten Sanierungsmaßnahmen in die steuerliche Förderung einbezogen werden sollen. Dies wurde abgelehnt. „Die steuerliche Förderung zielt ja gerade auf die Verbesserung der innerörtlichen Bebauung“, argumentierte die Bürgermeisterin.

Einheitliches Ortsbild angestrebt

Stellungnahmen der Pfalzwerke und der Telekom nahm der Rat zur Kenntnis. Der Hinweis der „Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz“ führte dagegen zu einer emotional geprägten Diskussion. Ein Ratsmitglied befürchtete die Kostenbeteiligung des Hauseigentümers, falls man bei Renovierungsmaßnahmen beispielsweise auf ein Keltengrab stieße. Dagegen wurde argumentiert, dass die steuerliche Förderung ja eher auf neue Fassaden und Dächer abziele.

Eine sogenannte Negativliste verabschiedete der Rat ebenfalls. Darin ist aufgeführt, für welche Vorhaben es keine Steuervorteile gibt? Damit soll dafür gesorgt werden, dass nur solche Renovierungsmaßnahmen gefördert werden, die der Herstellung eines einheitlichen und eher traditionsorientierten Erscheinungsbildes des Ortskerns dienen.