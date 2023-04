Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Straßennamen, die an Gönner und Förderer erinnern, sind durchaus zahlreich. Meist wird an Politiker, ehrenamtliche Funktionäre oder kirchliche Würdenträger erinnert. Die Gemeinde Stelzenberg dagegen bewahrt mit der Namensgebung das Andenken einer schlichten Gemeindeschwester. Die Diakonisse Maria Eberle hat dem 1200-Einwohner-Dorf so viel Gutes getan, dass sie zur Ehrenbürgerin ernannt wurde.

Über drei Jahrzehnte war sie mit ganzer Kraft für die Pfälzerwald-Gemeinde tätig. Ihr „segensreiches Wirken“, wie es in der Ortschronik heißt, galt