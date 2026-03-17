Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Steinwenden hat in seiner jüngsten Sitzung die Verkaufspreise für die Bauplätze im Neubaugebiet „Lehmenkaut/Hasenwiese“ festgelegt: die Summe von 120 Euro pro Quadratmeter zuzüglich der Erschließungskosten, Kanalbeitrag und Kostenerstattungsbeitrag wurde einstimmig beschlossen. Gleichzeitig wurde ein Betrag von 25 Euro pro Quadratmeter Baugrundstück zur Sicherung der Eigennutzungsverpflichtung festgesetzt. Danach müssten Eigentümer, die das gebaute Wohnhaus nicht selbst bewohnen, diesen Betrag zahlen. An Erschließungskosten kämen laut Marcus Sauter von der Verbandsgemeindeverwaltung Ramstein-Miesenbach pro Quadratmeter Grundstücksfläche für Erschließung zirka 65 bis 68 Euro, für den Kanal 13 Euro und für die Ausgleichsmaßnahme fünf bis sechs Euro zusammen. Sauter erläuterte vor dem Beschluss ausführlich das Zustandekommen des Quadratmeter-Preises für den Verkauf der Bauplätze sowie der Nachzahlungsverpflichtung, wenn der Bauplatzkäufer nicht selbst in das Wohnhaus einzieht.