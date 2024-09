Im Fall des von einer Brücke bei Mehlingen auf die A63 geworfenen Asphaltbrockens gibt es neue Hinweise. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Aber nicht alle Ermittlungsansätze hatten bislang Erfolg.

Um dem Täter auf die Spur zu kommen – es könnten auch mehrere gewesen sein –, der in der Nacht auf den 9. August einen Asphaltbrocken zwischen Baalborn und Mehlingen auf die A63 geworfen hat, hatte die Polizei Anfang September erneut die Bürger um Mithilfe gebeten. Anwohner, die an ihren Anwesen in der Nähe des Tatorts eine Videokamera installiert haben und betreiben, sollten die Aufzeichnungen sichten und sich bei den Beamten melden, wenn sie etwas Auffälliges darauf entdecken.

Ermittelt wird gegen den oder die Werfer wegen versuchten Mordes. Zwar wurde niemand verletzt, aber vier Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt. Der Ansatz, private Videoaufzeichnungen zur Klärung heranzuziehen, habe allerdings leider nichts ergeben, teilte Pressesprecherin Christiane Lautenschläger nun mit. Das sei seitens der Polizei zwar schon fast erwartet worden, dennoch hätten sie nichts unversucht lassen wollen.

Schon mehrfach Gegenstände von der Brücke geworfen

Trotzdem sei der Aufruf nicht umsonst gewesen. Denn es seien in der Folge durchaus neue Hinweise eingegangen. Diese würden jetzt geprüft, sagt Lautenschläger. Details könne sie jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Zum Hintergrund: Von derselben Brücke wurden in der Vergangenheit schon mehrfach verschiedene Gegenstände auf die A63 geworfen. 2022 kam dabei auch ein Mensch zu Schaden: Ein Motorradfahrer stürzte bei dem Versuch, Rundhölzern, die auf die Fahrbahn geworfen worden waren, auszuweichen. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Seitdem wird darüber diskutiert, wie verhindert werden könnte, dass es zu immer neuen Wurfattacken von der Brücke kommt.