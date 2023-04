Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Kaiserslautern am Dienstag einen 46-jährigen Müllwerker verurteilt. Grund waren Verkehrsvergehen, die er in den Jahren 2019 und 2020 in Queidersbach begangen hatte. Sein Führerschein wurde eingezogen und eine Sperrfrist von 24 Monaten für die Wiedererlangung einer Fahrerlaubnis verhängt.

Das Gericht befand ihn schuldig, am 5. Dezember 2019 in Queidersbach einen Stein auf die Windschutzscheibe eines fahrenden Wagens geworfen zu haben. Die Scheibe zerbarst und die Fahrerin