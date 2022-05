Stefanie Becker ist neue Geschäftsführerin des Landfrauenkreisverbands Kaiserslautern. Das Verbinden der Generationen nennt sie als eines ihrer Ziele.

Der Landfrauenkreisverband Kaiserslautern hat eine neue Geschäftsführerin. Stefanie Becker begleitet seit dem 1. Januar bereits die Landfrauenkreisverbände Kusel und Donnersbergkreis. Seit Mai ist die 36-jährige Sozialwissenschaftlerin nun auch für die Landfrauen im Kreis Kaiserslautern zuständig. „Es hat gut gepasst, ich kenne das Arbeitsfeld schon und kann direkt loslegen“, sieht Becker in der Bündelung vor allem Vorteile für die Landfrauen. Insgesamt ist sie nun für 5700 Landfrauen und 111 Landmänner in den drei Kreisverbänden zuständig.

Digitalisierung vorantreiben

„Ich selbst bin schon lange Landfrau, schätze das, was da geschieht, sehr und habe quasi nun mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt die in Nantzdietschweiler wohnende Mutter zweier kleiner Kinder mit Blick nach vorne. Sie will vor allem die Digitalisierung bei den Landfrauen vorantreiben. Ganz wichtig sei ihr, die Generationen miteinander zu verbinden. „Wir haben viele ältere Landfrauen, deren Verdienste wir anerkennen sollten“, betont sie. Deren Erfahrung dürfe nicht verloren gehen. Aber auch die jungen Landfrauen sollen sich im Verband wiederfinden. „Weiterbildung für alle“, nennt Becker ein weiteres Thema.

Angesprochen auf die Gründung neuer Ortsvereine – wo es bislang noch weiße Stellen auf der Landkarte gibt – sagt sie klar, dass es keinen Sinn ergebe, möglichst viele Ortsvereine zu gründen, wenn im Ort dann doch vielleicht nur ganz wenige aktiv seien. „Wenn im Nachbarort ein aktiver Landfrauenverein ist und sich die Frauen – gerne auch Männer – dorthin aufmachen, dann ist das doch erstmal nicht verkehrt“, meint sie.

Ortsvereine von Teams leiten lassen

Bewährt habe sich aber auf jeden Fall das System, Ortsvereine von einem Team leiten zu lassen. Das will sie mit ihrer Arbeit auch weiterhin unterstützen. „Sicher, es gibt auch noch Ortsvereine, bei denen bündelt sich die Arbeit auf einer Vorsitzenden“, sagt die neue hauptamtliche Geschäftsführerin. In einem ehrenamtlichen Vorstandsteam sieht sie vor allem für jüngere Landfrauen die Chance, sich durch die geteilte Arbeit auch neben der Berufstätigkeit einbringen zu können.

Stefanie Becker, die als Geschäftsführerin im Homeoffice in Nanzdietschweiler arbeitet, stammt aus Olsbrücken, war in Kaiserslautern in der Schule und hat an der TU Kaiserslautern studiert. Der Wechsel in der Geschäftsstelle des Landfrauenkreisverbandes ist erfolgt, weil ihre Vorgängerin aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist.