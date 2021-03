Ein Stationen-Weg zu Ostern wird von Gründonnerstag bis Ostermontag in Kollweiler angeboten. Auf der coronakonformen Strecke können sich Besucher auf die Spuren der christlichen Ostergeschichte machen, berichtet Pfarrer Norman Roth. Auf die Beine gestellt hat den „Boxen-Stopp“ ein Jugendkreis.

Der Gottesdienstbesuch in Kirchen ist auch an diesem Ostern beschränkt. Daher hat der neue evangelische Jugendmitarbeiter-Kreis des Pfarramts Jettenbach neue Ideen entwickelt, wie das höchste christliche Fest auch anders begangen werden kann. Entlang der Strecke seien sechs Boxen zu finden, die die Geschichte Jesu vom letzten Abendmahl bis zur Auferstehung aufgreifen. Darin gibt es unter anderem Mitmachangebote, Bastelideen und Rezepte, verraten die Organisatoren vorab. Start ist an der Kirche. Der Weg sei auch für Familien mit jüngeren Kindern geeignet. Rund eineinhalb bis zwei Stunden Zeit müsse man dafür einplanen. Am Ende wartet eine Oster-Überraschung.

Der Jugendmitarbeiter-Kreis „JuMaK“ bietet die Stationenwege auch in den zum Pfarramt gehörenden Orten Jettenbach und Bosenbach an. In Kollweiler sind Ida und Lotta Schimmel mit von der Partie. Unterstützt wird die neu gegründete Gruppe neben dem Pfarrer auch von Julia Ziegler, Jugendbeauftragte des Presbyteriums. Der Osterweg ist die erste offizielle Aktion des „JuMaK“.

Ziel der kirchlichen Initiative ist, Projekte für Kinder auf die Beine zu stellen. Geplant seien unter anderem Kindergottesdienste, Spiel- und Bastelaktionen sowie Mitmachangebote. Außerdem gibt es Überlegungen für eine neue Kindergruppe. Bereits im vergangenen Jahr stellte die Gruppe eine „Sommerhoffnungstüte“ mit Beschäftigungsangeboten für Kinder in der Corona-Zeit zusammen und verteilte – nach allerhand Zuspruch – für die Weihnachtszeit eine Überraschungstüte für Familien.